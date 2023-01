Depois de nós, o dilúvio

Fear Of Missing Out, ou FOMO, é um termo popularizado em 2000, que se refere ao sentimento ou percepção de que os outros se estão a divertir mais do que nós ou de que estamos a perder experiências importantes. A sensação é amplificada pelas redes sociais que exibem estilos de vida idealizados e eventos imperdíveis a uma intensidade e velocidade impossíveis de acompanhar. No fundo, trata-se de um novo acrónimo para uma velha síndrome, uma vez que esta inquietação está conosco desde sempre.