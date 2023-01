2023, o ano decisivo para a vitória da Ucrânia

Em Berlim e em Paris, as ilusões quanto à possibilidade de “trazer Putin à razão”, abrindo eventualmente as portas a negociações diplomáticas, já se esgotaram

1. Na semana passada, França, Alemanha e Estados Unidos anunciaram a próxima entrega à Ucrânia de carros de combate AXM-10 RC, Bradley e Marder, respectivamente. São blindados ligeiros com uma grande capacidade de transporte e de ataque nas linhas da frente do campo de batalha. E são uma novidade. Significam, em primeiro lugar, que os aliados ocidentais de Kiev decidiram levar o seu apoio militar até um nível superior. Ainda não são os moderníssimos e poderosos tanques Abrams americanos ou os Leopard 2 alemães que a Ucrânia reclama, mas são um enorme passo em frente. De acordo com peritos militares citados pelo Monde​, marcam “um novo patamar” da ajuda ocidental à Ucrânia. Até agora, os três países tinham apenas fornecido veículos de transporte e de apoio (MRAP, M113 e Hummer) sem capacidade de ataque. “Agora trata-se de blindados de combate para atacar as linhas inimigas” que vão garantir um salto substancial da capacidade ofensiva ucraniana.