Fabián O’Neill (1973-2022), “El Mago” despediu-se sóbrio

Teve tudo: fama, dinheiro… mulheres. Acabou praticamente sem nada, tirando a simplicidade, humildade e os poucos novos amigos que o ajudaram a enfrentar a fase final de uma vida dominada e despedaçada pelo vício do álcool. Maldição com que conviveu durante 40 anos. Fabián O'Neill, antigo internacional uruguaio, morreu, apesar de tudo, sóbrio, reconciliado com a família que foi sobrevivendo a um sofrimento que só o futebol disfarçou.