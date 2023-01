Um belo branco da vinha mais velha do Minho

Os vinhos de vinhas velhas não são muito comuns na região dos Vinhos Verdes. Embora a paisagem vitícola tenha sofrido uma profunda transformação nas últimas duas décadas, com as vinhas a mudarem-se das árvores e das bordas dos terrenos para espaços mais amplos, antes reservados ao milho e a outras culturas, ainda subsistem muitas vinhas antigas, sobretudo de enforcado e de ramada. Só que a sua exploração continua a ser residual. Talvez porque sejam modelos de vinha com grande valor histórico e cultural mas difíceis de granjear, além de não favorecerem a boa maturação das uvas. Servem, acima de tudo, para garantir o consumo da casa.