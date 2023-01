Em São Victor, no Porto, a água destruiu casas de uma ilha

Numa ilha ao fundo da Rua de São Victor, no Porto, o caudal de um curso de água encanado galgou as ruas e inundou várias casas, destruindo o pavimento. Na zona das Fontainhas, as inundações provocadas pela chuva intensa da manhã deste sábado destruíram casas, alagando salas, quartos e cozinhas. Mais abaixo, na linha férrea que faz a ligação entre as estações de São Bento e Campanhã, a água também fez estragos e a circulação encontra-se interrompida.

Um novo período crítico de chuva intensa deverá ocorrer no Porto e litoral norte do país entre as 6h e as 12h deste domingo, 8 de Janeiro, alertou o IPMA.