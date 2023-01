IPMA avisa para período crítico de chuva forte no Porto entre as 6h e as 12h

Além do distrito do Porto, também Viana do Castelo, Braga e Vila Real estarão sob aviso laranja entre as 6h e as 12h de domingo.

No final de um dia de inundações na cidade do Porto, um novo período crítico de chuva intensa deverá ocorrer no Litoral Norte do país entre as 6h e as 12h deste domingo, 8 de Janeiro.

A meteorologista Patrícia Gomes, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), alertou para um aviso emitido entre as 3h e as 15h de domingo para a região do Porto, com um "período mais crítico", em alerta laranja, entre as 6h e as 12h.

Apesar das operações de limpeza em curso na cidade, o IPMA não exclui a hipótese de o cenário se repetir este domingo no Porto, onde voltará a chover com intensidade.

Durante este sábado, "terão chovido 20 a 25 milímetros de água num período de, sensivelmente, 20 minutos, o que é uma precipitação muito intensa", afirmou Patrícia Gomes em declarações à SIC Notícias, durante esta tarde.

Em reacção aos estragos provocados pelo mau tempo, o vice-presidente da Câmara do Porto, Filipe Araújo, que também tem os pelouros do Ambiente e Transição Climática, afirmou que ocorreu "uma tormenta" na cidade, com uma "grande" queda de água que provocou "56 ocorrências", com danos na Rua Mouzinho da Silveira, que está interditada.

"Nós tivemos uma tormenta, tivemos uma grande queda de água num curto espaço de tempo, foi isso que se verificou. Na cidade tivemos 56 ocorrências que estão todas praticamente resolvidas", disse em declarações aos jornalistas.

Além do distrito do Porto, também Viana do Castelo, Braga e Vila Real estarão sob aviso laranja entre as 6h e as 12h de domingo.

“Em todo o território vai continuar a chover e, gradualmente, a partir da meia-noite começará a haver um agravamento em termos das quantidades de precipitação previstas no Minho e Douro Litoral, que se irá estender um pouco para sul, abrangendo Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Vila Real e Viseu”, explicou à Lusa a meteorologista do IPMA Ângela Lourenço​.

Das 23h de sexta-feira até às 16h30 de sábado, a Protecção Civil registou 247 ocorrências em todo o país, sendo a maioria das situações — quase 180 — decorrentes do mau tempo na Área Metropolitana do Porto.

De acordo com o comandante José Miranda, da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, a maioria das ocorrências esteve relacionada com inundações, limpeza de vias e quedas de árvores, envolvendo um total de 398 operacionais.