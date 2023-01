A ciência está menos inventiva? Seis décadas de análise dizem-nos que sim

Análise aos artigos científicos e patentes das últimas décadas mostram uma queda nos trabalhos que rompam com o conhecimento existente. A pressão para publicar artigos é uma das possíveis causas.

Um dos fascínios que a ciência oferece quando somos crianças é a capacidade de contar as histórias de invenções e marcos históricos, como a maçã de Newton na descoberta da gravidade ou o bolor com que Fleming desvendou a penicilina. E, apesar de as invenções e de os momentos de disrupção continuarem a surgir na ciência, a análise a 65 anos de publicações científicas e patentes diz-nos também que são menos frequentes dentro dos trabalhos que são publicados.