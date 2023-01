Recibos verdes. Dentistas do SNS no Norte começaram ano a trabalhar sem contrato

Os médicos dentistas do Serviço Nacional de Saúde (SNS) que trabalham nos centros de saúde da região Norte começaram o ano a trabalhar sem contrato, situação que ainda se verifica esta sexta-feira. Segundo a Associação Portuguesa dos Médicos Dentistas do Serviço Público (Apomed-SP) — que há vários anos expõe junto do Ministério da Saúde e da Direcção-Geral da Saúde as condições de trabalho a que estes profissionais estão sujeitos — os contratos a recibos verdes que abrangiam estes profissionais terminaram no último dia de 2022 e, até esta sexta-feira, os dentistas não tinham sido ainda informados se iriam continuar a ter trabalho.