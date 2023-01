Invasão do Capitólio e o papel de Donald Trump continuam a dividir os EUA

Segundo as sondagens, a comissão de inquérito da Câmara dos Representantes e a acusação de quase mil pessoas pelo Departamento de Justiça não influenciaram de forma significativa as opiniões.

Dois anos depois da invasão do Capitólio dos Estados Unidos da América, nenhum dos esforços com vista à atribuição de responsabilidades parece ter deixado o país mais perto de um consenso sobre a gravidade do ataque — e, principalmente, sobre o envolvimento do então Presidente norte-americano, Donald Trump.