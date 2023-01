De Espanha: bons ventos e bons exemplos?

1. No próximo dia 16 de janeiro completam-se 16 anos da publicação da Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, o que faz com que estejamos perante a lei de bases, em regime democrático, que goza de maior longevidade. Em nosso juízo, o tempo passado reclama, em face do caminhar acelerado do desporto, mas mais do que isso da sociedade como um todo, uma leitura crítica e atualista visando, porventura, uma nova base legal e política de entendimento do desporto em todas as suas manifestações que, como se sabe, são muitas.

2. No último dia de 2022 foi publicada, no Boletín Oficial do Estado, a Ley 39/2022, de 30 de dezembro, a Ley del Deporte de Espanha, substituindo anterior registo que datava de 1990.

Este diploma foi objeto de intenso e por vezes aceso debate político, desportivo e jurídico, em parte suspenso durante a pandemia, traduzindo-se, em termos gerais, numa pequena revolução e decididamente numa real atualização do pulsar desportivo em ambiente normativo. Sem prejuízo de em outros futuros textos abordarmos as suas valências e “mudanças de paradigma” – tem de haver sempre – realcemos alguns aspetos e soluções que marcam tal ato legislativo.

3. Uma das que mais nos cativaram prende-se com a consagração clara de um desporto plural. Plural na sua prática, plural nos seus praticantes. Assim, entre as suas finalidades (artigo 3.º), rezam as seguintes: a) El acceso a la práctica deportiva de la ciudadanía en condiciones de idoneidad, proximidad, accesibilidad universal, seguridad y mejora de las propias capacidades, respetando la pluralidad lingüística y la promoción de todas las lenguas oficiales en el deporte y atendiendo particularmente las necesidades de aquellos colectivos y grupos con mayor riesgo de exclusión social o que necesiten un grado superior de protección; b) El impulso garantista y la salvaguarda de la igualdad efectiva de todas las personas en la práctica deportiva y su adecuado desarrollo, atendiendo particularmente a la desigualdad económica, a la inequidad entre los sexos y a las situaciones de vulnerabilidad social en zonas con especiales dificultades demográficas. Se adoptarán las medidas correctoras que eliminen los obstáculos que impidan dicha igualdad; h) La prevención, control y erradicación de cualquier clase de violencia, el racismo, la xenofobia, la intolerancia en el deporte, así como la discriminación y la incitación al odio por razón de sexo, edad, discapacidad, salud, orientación o identidad sexual, expresión de género, nacionalidad, origen racial o étnico, religión o creencias, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como del dopaje y cualquier tipo de actuación fraudulenta que pueda producirse en la actividad deportiva, fomentando el juego limpio y la colaboración ciudadana.

4. Portugal, no plano jurídico e desportivo, particularmente no quadro jurídico-desportivo, é influenciado, diz-nos a história, por países como França e Espanha, por aquilo que se costuma adiantar como sendo as suas proximidades culturais, políticas e de ordenamentos jurídicos.

Sem prejuízo de alguns incidentes, o início dos anos 90 foi “determinado”, ao nível da construção jurídico-desportiva, pelo exemplo francês. Todavia, a partir de 1996 até à presente data, domina a construção espanhola. Não cremos ser um mal em si esta influência, desde que se afastem esquemas de copy e paste sem real cabimento na vida desportiva portuguesa. No caso presente – da Ley del Deporte –, julgamos ser um bom ponto de partida para ver mais longe. Assim o saibamos aproveitar como um contributo valioso para uma nova lei de bases do desporto nacional.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico