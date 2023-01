Apenas uma moção de censura vingou na história democrática portuguesa

Aconteceu em 1987, foi submetida pelo PRD e resultou na queda do primeiro Governo liderado por Cavaco Silva. Na quinta-feira votar-se-á pela 33.ª vez uma moção de censura.

O Parlamento votará nesta quinta-feira uma moção de censura ao Governo a pedido da Iniciativa Liberal (IL). Esta iniciativa não derrubará o Governo, uma vez que só o Chega acompanhará os liberais no voto censório ao executivo de António Costa. A moção dos liberais tornar-se-á a 33.ª iniciativa deste tipo — e na 32.ª falhada — desde o início do regime democrático. Em quase cinquenta anos de Parlamento, apenas uma vingou: a do PRD, apresentada em 1987 contra o primeiro Governo de Cavaco Silva.