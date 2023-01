Crónica de uma demissão anunciada no Parlamento

A moção de censura desta quinta-feira nasceu por obra e graça de um caso, e o seu debate e votação decorreram quase integralmente sob a égide do que parecia ser um casinho – o da secretária de Estado da Agricultura. Na agressividade que vai inquinando a avaliação da classe política, corrupta até prova em contrário, as explicações lógicas, baseadas no direito e nos fundamentos da democracia, não valem nada. A forma pífia como António Costa defendeu Carla Alves e, principalmente, como o Presidente da República explicou as suas limitações “políticas” tinham deixado tudo claro: Carla Alves não tinha condições para estar no Governo.