O acesso ao ensino superior e o peso excessivo dos exames

As escolas secundárias continuarão “obcecadas” em garantir que os alunos se saem bem nos exames para entrarem no superior.

Há muito que o Conselho Nacional de Educação (CNE) defende que os exames do ensino secundário têm um peso excessivo no destino dos alunos. Em 2020 lamentava que as escolas estivessem vergadas à pressão de ter de preparar os jovens para o acesso às universidades ou politécnicos em vez de estarem concentradas em prepará-los “para a vida como cidadãos activos”. Esta é, de resto, uma preocupação que tem sido manifestada por diferentes governantes, ao longo dos anos.