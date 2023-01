No funeral simples de Bento XVI pediu-se a sua santificação

O Vaticano prometia que seria um funeral “simples”, com muito menos pompa do que a despedida do seu antecessor, João Paulo II, em 2005. Mas, nesta quinta-feira, os católicos acorreram em força ao coração da Igreja para se despedirem de Bento XVI. Na missa de corpo presente na Praça de S. Pedro, onde estiveram mais de 50 mil pessoas, o Papa Francisco pediu aos fiéis que rezassem pela alma de Joseph Ratzinger e dissessem: “Pai, em Tuas Mãos entregamos o seu espírito.” Os crentes responderam com outro pedido: que se faça Bento “Santo já”.