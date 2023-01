Mais ministros e peso político, paridade e idade mantêm-se: assim ficou o Governo

O XXIII Governo que tomou posse em Março de 2022 era mais pequeno, paritário e político face ao anterior. Em 17 ministros, a maioria (nove) eram mulheres e onze eram figuras do partido. Agora, com a remodelação cirúrgica feita pelo primeiro-ministro à orgânica do Governo esta segunda-feira, que resultou na separação dos ministérios das Infra-Estruturas e da Habitação, o número de governantes alargou-se para 18. O número de mulheres não acompanhou a subida e mantém-se nos nove, mas, ainda assim, o executivo mantém a paridade. Já os ministros com peso político aumentaram: são agora 12. Embora tenha a mais jovem ministra de sempre, a média de idades do Governo não baixa.