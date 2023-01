Hugo Pires, vice-presidente da bancada do PS, sobe a secretário de Estado do Ambiente

O vice-presidente da bancada do PS na Assembleia da República Hugo Pires é o novo secretário de Estado do Ambiente, substituindo João Galamba, agora ministro das Infra-estruturas. A anterior secretaria de Estado é dividida em duas e Ana Fontoura Gouveia ocupa a da Energia e Clima.

O secretário de Estado do Tesouro é Pedro Sousa Rodrigues, em substituição de Alexandra Reis. Frederico Francisco é o novo secretário de Estado das Infra-estruturas. Para a Secretaria de Estado da Habitação entra Fernanda Rodrigues.

Também no Ministério da Agricultura há uma mudança. Rui Martinho sai por motivos de saúde e a nova secretária de Estado é Carla Pereira.

Ao todo, os novos secretários de Estado são seis. Tomam posse esta quarta-feira, às 18h00, em conjunto com os novos ministros: João Galamba nas Infra-estruturas e Marina Gonçalves na Habitação.

Hugo Pires é deputado à Assembleia da República desde 2015, onde coordenou o grupo de trabalho que preparou a Lei de Bases da Habitação. É vice-presidente da bancada desde 2015, onde tutelou o ambiente e energia, tendo sido co-autor da Lei de Bases do Clima. Foi vereador na Câmara de Braga, entre 2009 e 2013, tendo tido os pelouros do Urbanismo, Reabilitação Urbana, Protecção Civil e Juventude. É o único novo secretário de Estado que tem currículo político e partidário.

O secretário de Estado do Tesouro, Pedro Sousa Rodrigues, foi adjunto do secretário de Estado da Internacionalização desde 2017. Era assessor do Conselho de Administração da AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, desde Março, lugar que ocupara já entre 2016 e 2017. Licenciado em Economia, tem mestrado em Ciências Empresariais e especialização em Finanças.

A secretária de Estado da Energia e Clima, Ana Fontoura Gouveia, é doutorada em Economia. Era assessora económica do gabinete do primeiro-ministro desde 2019. Anteriormente foi economista do Banco de Portugal e do Banco Central Europeu, tendo também exercido funções no Ministério da Economia e no das Finanças.

O secretário de Estado das Infra-estruturas, Frederico Francisco, era adjunto de Pedro Nuno Santos desde 2019 e foi responsável pela elaboração do Plano Ferroviário Nacional. É doutorado em Física e fez mestrado em Engenharia Aeroespacial. Era também professor de Física e Astronomia na Faculdade de Ciências do Porto e investigador do Centro de Física das Universidades do Minho e Porto.

A secretária de Estado da Habitação, Maria Fernanda Rodrigues, é doutorada em Engenharia Civil e fez mestrado em Engenharia Humana. É professora na Universidade de Aveiro.

A secretária de Estado da Agricultura, Carla Pereira, era directora regional de Agricultura e Pescas do Norte desde 2018.