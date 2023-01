João Galamba deixa a transição energética para enfrentar as polémicas da TAP

O sucessor de Pedro Nuno Santos era um dos seus mais próximos no Governo. Galamba chega às Infra-Estruturas com a TAP em ebulição.

Do Ambiente e Energia para as Infra-Estruturas, João Galamba deixa para trás os meandros da transição energética para agarrar dossiers polémicos como a privatização da TAP e a localização do novo aeroporto.