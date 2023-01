O Nápoles entrou com o pé direito no elevador da glória

A Série A vai ser retomada com os napolitanos confortavelmente instalados na liderança. Uma equipa com dedo de Luciano Spalletti e uma abordagem bem-sucedida ao mercado de transferências.

Por estes dias, a palavra scudetto é uma espécie de tabu no balneário do Nápoles. Porque a corrida ainda nem a meio vai, porque o ano de 2018 foi demasiado duro, porque já é tão longínqua a memória da época 1989-90, falar em título nacional é uma ousadia. É cedo, sim, para começar a olhar para a recta da meta, mas não para destacar o percurso sólido e promissor que a equipa tem trilhado desde o Verão. Quando a Série A for retomada, na próxima quarta-feira, os napolitanos reentrarão em campo como líderes isolados e incontestáveis da prova - e como o alvo a abater para os gigantes do futebol italiano.