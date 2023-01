Bento XVI, um Papa surpreendente

Não há ser humano que não tenha as suas virtudes e fragilidades. O mesmo aconteceu com Bento XVI.

É um costume de urbanidade não apontar defeitos a quem deixa este mundo. Mas não há ser humano que não tenha as suas virtudes e fragilidades. O mesmo aconteceu com Bento XVI. Uns apreciaram-no, outros não – o teólogo Joseph Ratzinger que com o então seu amigo Karl Rahner foram dois dos especialistas que ajudaram na preparação e realização do Concílio Vaticano II.