Como construir um hábito de exercício em 6 simples passos

“Somos feitos para preferir gratificação instantânea em vez de recompensa tardia”, observa Katy Milkman, professora na Wharton School e autora do livro How to Change: The Science of Getting From Where You Are to Where You Want to Be (“Como mudar: A ciência de ir de onde se está para onde se quer estar”, numa tradução literal). “E a maior parte dos bons hábitos implicam atrasar alguma gratificação para fazer algo que seja bom para si.”