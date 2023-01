Jogador da NFL em estado crítico após sofrer paragem cardíaca durante jogo

O jogador de futebol americano Damar Hamlin, dos Buffalo Bills, ​está em estado crítico após ter sofrido uma paragem cardíaca durante um jogo do campeonato norte-americano (NFL) na segunda-feira à noite, contra os Cincinnati Bengals.

O jovem de 24 anos caiu inanimado no relvado depois de um choque com um adversário. Hamlin chegou a levantar-se, mas caiu pouco depois, tendo sido socorrido imediatamente, com os médicos a realizarem manobras de reanimação antes de o jogador sair de ambulância.

Os colegas de ambas as equipas aperceberam-se da gravidade da situação e ficaram de joelhos no relvado enquanto Hamlin era assistido. O jogo foi interrompido e adiado.

“Damar Hamlin sofreu uma paragem cardíaca depois de um choque no nosso jogo contra os Bengals”, anunciou o clube em comunicado. “O seu batimento cardíaco foi restabelecido em campo e ele foi transferido para o centro médico universitário de Cincinnati para fazer mais testes e receber tratamento. Neste momento, está sedado e em estado crítico.”

Enquanto Hamlin estava a ser levado para o hospital, pelas 21h25 (hora local), os jogadores de ambas as equipas foram para os seus balneários, alguns com lágrimas nos olhos.

“Hamlin recebeu cuidados imediatos em campo, tanto pela equipa médica independente, quanto pelos paramédicos no local”, disse Roger Goodell, comissário da NFL, em comunicado. “Os nossos pensamentos estão com o Damar e os Buffalo Bills. Vamos fornecer mais informação assim que estiver disponível.”

A família de Hamlin desceu das bancadas para estar com ele enquanto estava a ser transportado para o hospital. De acordo com os meios de comunicação no local, os adeptos de ambas as equipas estão a fazer uma vigília à porta do hospital.

Ainda não se sabe quando o jogo vai ser retomado. De acordo com a NFL, essa decisão vai ser tomada mais tarde.

A Associação de Jogadores da NFL fez saber que a saúde de Hamlin era a prioridade neste momento. “Temos estado em contacto com os jogadores dos Bills e dos Bengals e com a NFL”, afirmou. “A única coisa que importa neste momento é a saúde do Damar e o seu bem-estar.”

A governadora de Nova Iorque, Kathy Hochul, foi uma das pessoas que expressou preocupação. “Os nossos corações estão com a sua família e entes queridos e com a comunidade dos Buffalo Bills”, escreveu no Twitter.

“Por favor, fica bem, meu”, escreveu no Twitter o defesa dos Arizona Cardinals J.J. Watt.

Os Bengals estavam a ganhar por 7-3 quando a lesão aconteceu. O estádio ficou completamente silencioso depois de Hamlin colapsar e rapidamente se percebeu que a situação era séria.

Joe Burrow, quarterback dos Bengals, procurou o seu homólogo dos Bills, Josh Allen, e abraçou-o. Os adeptos, muitos a chorar, permaneceram nos seus lugares até ser anunciado, quase uma hora depois, que o jogo estava suspenso.

“Por favor, rezem pelo nosso irmão”, escreveu Allen.