Vítor Pereira quer ganhar no Flamengo, apesar da controvérsia

O técnico português irá orientar o Flamengo na temporada de 2023, depois de ter saído de forma polémica do Corinthians, onde esteve no ano anterior.

Foi pelas 6h20 locais (9h20 em Lisboa) que Vítor Pereira chegou esta segunda-feira ao Rio de Janeiro, onde irá assinar um contrato válido por uma temporada para treinar o Flamengo.

“A decisão foi essencialmente com base na possibilidade de lutar por tantos títulos (…) com trabalho, unidos e com responsabilidade, vamos estar à altura para acrescentar títulos a este grande, enorme clube que é o Flamengo. Uma torcida de 40 milhões e é esse tamanho que me trouxe ao Flamengo” – assim perspectivou a temporada, citado pelo Globo Esporte.

Esta vai ser a segunda experiência do técnico no Brasil depois de, no ano passado, ter orientado o Corinthians (terminou no 4.º lugar do campeonato, à frente do Flamengo, e foi finalista vencido da Taça do Brasil, que perdeu para o Flamengo).

Esta troca de clubes foi muito criticada pelo presidente do Corinthians, Duilio Monteiro, que acusou o treinador português de o ter enganado, já que Vítor Pereira teria alegado não poder continuar no clube paulista para cuidar de uma doença da sogra.

Citado pelo Globo Esporte, Duilio explicou a questão: “Do Vítor não é problema pessoal. O “cara” enganou todo o mundo. (…) Fiz de tudo para que ele continuasse. Do nosso lado foi verdade, transparência, planeamento, condições de trabalho. Oferecemos tudo e ele mentiu”.

Estas críticas poderão ainda ter resposta já que, citado pelo ZeroZero, Vítor Pereira deu a entender que não deixará de abordar as mesmas: “Vamos deixar isso para a colectiva [conferência de imprensa]”.

Ainda assim, o Flamengo será o 12.º clube que Vítor Pereira irá orientar, algo que, como deixou patente à chegada ao Rio de Janeiro, o entusiasma (como referiu em declarações à FlaTV): “Uma grande alegria estar aqui. É com muita satisfação que aceitamos esse grande desafio, com responsabilidade, compromisso e quero retribuir com trabalho esta confiança que o clube depositou no nosso trabalho”.

Ainda no aeroporto, o treinador de 54 anos admitiu que conhece bem a equipa do Flamengo, sobretudo por ter sido rival na última temporada, quando liderou o Corinthians.

Vítor Pereira ainda adiantou o que procura alcançar no emblema carioca, para além dos títulos: “Grandes expectativas e muita ilusão no sentido de criar um futebol que agrade tanto aos jogadores quanto aos torcedores”.

O treinador português irá substituir Dorival Júnior no comando técnico do Flamengo, depois de este ter vencido, no ano passado, a Taça do Brasil e a Taça Libertadores. A saída de Dorival foi anunciada pouco depois da chegada de Vítor Pereira à cidade do Rio.