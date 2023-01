Há térmitas esfomeadas em marcha, à medida que a Terra aquece

A térmita-gigante-do-norte, Mastotermes darwiniensis, está a conquistar terreno na Austrália, à medida que o clima aquece. Não são as únicas pragas que estão a ganhar força com o calor.

Num restaurante esquecido atrás de uma bomba de gasolina no centro vermelho da Austrália, apenas as peças de metal e plástico permanecem incólumes. Chris Cook agarra-se a uma moldura de madeira da porta, que se esmigalha como papel na sua mão.

"Tudo isto acabou de desmoronar", diz Cook, um gerente do Territory Pest Control no Território Norte da Austrália, apontando para as placas penduradas em pedaços esfarrapados no tecto. Desde a sua última visita ao edifício abandonado há três anos, milhares de convidados não convidados têm estado ocupados.

A destruição no restaurante Galaxy Auditorium em Wycliffe Well - uma pequena auto-estrada que se autodenomina "a capital dos OVNIs da Austrália" - é a destruição que pode ocorrer em muitos lugares do continente, a menos que se consiga deter Mastotermes darwiniensis [a térmita-gigante-do-norte ou térmita-de-darwin, é uma espécie de térmita endémica do norte da Austrália mas também já existe noutros locais]. Estas térmitas são os últimos sobreviventes de uma espécie ancestral que partilhou espaço com dinossauros há 150 milhões de anos. São vorazes e implacáveis. E por causa das alterações climáticas, elas, tal como os seus semelhantes, estão a expandir o seu alcance.

Foto Uma Mastotermes darwiniensis afunda as suas tenazes num pedaço de madeira. Frances Vinall

Um estudo realizado em seis continentes e publicado na revista Science este Outono revelou o quanto as térmitas adoram um planeta em aquecimento.

"A resposta extrema destes animais foi realmente surpreendente", diz Amy Zanne, professora de ecologia tropical na Universidade de Miami e a principal autora do estudo. Ela juntou mais de 100 cientistas para colocar blocos de madeira em 133 locais em todo o mundo e depois medir a velocidade a que eram comidos em climas diferentes. "Fizemos repetidamente os números", disse ela.

As térmitas são loucas pelo calor, o estudo confirmou e quantificou. Para cada aumento de 10 graus na temperatura, a sua "descoberta e consumo de madeira" aumentou quase sete vezes.

A espécie australiana é a mais primitiva de todas as térmitas, a mais próxima da raiz da árvore evolutiva. Também chamadas "mastos" ou térmitas gigantes do norte, têm uma superpotência reprodutora: Quase qualquer membro de uma colónia pode transformar-se na rainha reprodutora se o monarca anterior for abatido. E não é só isso: têm um amplo paladar e são conhecidas por comer chumbo, plástico, couro, marfim e asfalto. Uma vez, o cozinheiro tratou uma colónia que se instalou nos canos de água de um edifício de betão e, para isso, subiu oito andares.

Quanto mais quente o mundo se tornar, mais térmitas poderão prosperar. Quanto mais térmitas prosperarem, mais metano poderá ser libertado na atmosfera. Quanto mais metano, mais quente se torna o clima.

A espécie há muito que é uma parte enfurecida da vida no norte tropical da Austrália, o único local onde uma vez foi encontrada. Mas nas últimas duas décadas, começou a estabelecer-se mais a sul.

Chris Cook passa os seus dias a conduzir milhares de quilómetros através do território frequentemente abrasador do Norte. Tennant Creek - a mais de 10 horas de Darwin, a capital do território e a cidade mais próxima - é a pequena comunidade onde ele está agora a testar se as térmitas podem ser bloqueadas ou pelo menos contidas com iscos. A maior preocupação é o impacto que podem ter na principal cidade do enorme e isolado Outback da Austrália: Alice Springs, 25 mil habitantes, directamente na linha do seu aparente avanço.

"É uma questão de quando, e não se", defende Cook sobre esta perspectiva. "Elas vão chegar aqui, e quando chegarem vão causar muitos problemas".

Theo Evans, um biólogo da Universidade da Austrália Ocidental especializado em térmitas, disse que esta espécie apareceu pela primeira vez há cerca de 20 anos na cidade de Ti Tree, 800 milhas a sul de Darwin. É agora uma praga comum lá, instalada sobre as estruturas e ocupada a devorar as palmeiras locais, uma refeição particularmente favorita.

Boas notícias para o negócio do controlo de pragas

No entanto, o negócio do controlo de pragas já tratou os danos várias horas a sul, incluindo na remota comunidade indígena de Papunya, que descobriu a sua escola sob ataque.

Foto Em menos de três anos, as térmitas gigantes do norte destruíram o restaurante Galaxy Auditorium no Território do Norte da Austrália. Frances Vinall

Apesar de tudo, os extremos de temperatura têm protegido as partes áridas da Austrália até à data. Nas zonas tropicais do país, onde o clima é fiavelmente ameno, as gigantescas guarnições gulosas do norte são abundantes. Tal como os répteis, as térmitas não geram o seu próprio calor corporal, mas absorvem-no do ambiente. Mesmo nos trópicos, quando a temperatura desce abaixo dos 68 graus, "estas térmitas mal conseguem andar", disse Evans. "É bastante engraçado de se ver."

As noites geladas de Inverno em Alice Springs estão, no entanto, a diminuir. As temperaturas médias aumentaram cerca de 1 grau desde 1910, e o número de dias acima dos 104 graus por ano duplicou desde 1950.

Chris Cook andou por Tennant Creek, verificando um grupo de edifícios que constituem uma atracção turística que contam o passado de extracção de ouro da região. Mais tarde, colocou as estações com isco destinadas a atrair térmitas, cada uma contendo um novo pesticida destinado a matar os insectos depois de inadvertidamente o transportarem de volta para as suas colónias.

Nenhum isco até agora provou ser eficaz contra os mastos. "Se este produto funcionar... estaremos prontos para quando eles atingirem Alice Springs", conclui.

Térmitas chegam a outros países

A Austrália está longe do único lugar onde o agravamento dos males das térmitas - e o seu custo extraordinário - parece provável à medida que o mundo se torna mais quente.

"As pessoas em Chicago, que têm muito poucos problemas com as térmitas - não zero, mas muito poucos - podem começar a ter os tipos de problemas que as pessoas mais a sul teriam", disse Evans. "E as pessoas em Toronto, que basicamente não têm problemas com as térmitas, podem começar a ter o tipo de problemas que Chicago tem".

A modelação em 2017 pela Universidade Purdue e pela Universidade de Lausanne concluiu que 12 das 13 espécies de térmitas mais invasivas do mundo poderiam aumentar significativamente a sua distribuição até 2050, dadas as actuais trajectórias de temperatura da Terra. As possíveis zonas de incursão estendem-se do Canadá à Patagónia, da Finlândia ao Irão, da Nova Zelândia à Namíbia - e mesmo à Gronelândia.

Entretanto, duas variedades floridianas têm demonstrado outra possível ameaça à medida que os habitats das espécies começam a sobrepor-se: a hibridação em novas "super-termitas altamente destrutivas". Coptotermes formosanus e coptotermes gestroi mostraram uma tendência para a reprodução cruzada em invernos quentes, descobriu uma equipa de cientistas da Universidade da Florida em 2015. Os jovens crescem duas vezes mais depressa do que os seus pais.

Foto Os montes de térmitas estendem-se ao longo da terreno em ambos os lados da Stuart Highway no território do Norte da Austrália Frances Vinall

Papel no ciclo de carbono

As térmitas causam anualmente milhares de milhões de dólares de prejuízos a nível mundial. Desempenham também um papel de grande importância no ciclo do carbono.

"Basicamente são como pequenas vacas, mas em vez de arrotar, libertam metano nos seus gases", disse Zanne. As entranhas de ambas as criaturas evoluíram para ser o lar perfeito para micróbios que decompõem a celulose, parte da parede celular da planta, em nutrientes e descartam gás metano como resíduo no processo digestivo. Cerca de 20 milhões de toneladas de metano são libertadas anualmente, no solo ou na atmosfera, a partir da extremidade posterior das térmitas.

Ainda assim, acrescentou, "se não tivéssemos coisas como térmitas e micróbios para decompor as coisas, estaríamos a caminhar sobre uma pilha de animais e plantas mortos". Mas o que acontece quando se perturba o sistema fazendo aquecer coisas como o planeta"?

Alex Cheesman, um cientista do solo da Universidade James Cook que contribuiu para o estudo científico, disse que um aumento das populações de térmitas poderia criar um preocupante ciclo de feedback climático.

"As mudanças climáticas aumentam como resultado da mudança climática, e por isso é realmente problemático", diz. Quanto mais quente o mundo se tornar, mais térmitas poderão prosperar. Quanto mais térmitas prosperarem, mais metano poderá ser libertado na atmosfera. Quanto mais metano, mais quente se torna o clima.

Foto Chris Cook descasca a madeira que resta de uma moldura da porta do restaurante para observar as térmitas. Frances Vinall

Conduzindo as seis horas desde Tennant Creek de volta à sua base em Alice Springs, numa manhã quente de Dezembro, Cook pareceu um pouco hesitante a falar sobre como os gases com efeito de estufa afectam a indústria de controlo de pragas.

Este ano, pela primeira vez na história, o sul da Austrália enfrentou um surto da doença tropical mortal de encefalite japonesa quando os mosquitos proliferaram após as inundações que os cientistas disseram ter sido exacerbadas pelo ar mais quente. Nos Estados Unidos, a doença de Lyme continua a propagar-se à medida que as carraças que a transportam se deslocam com o aquecimento das temperaturas para novas áreas. No Reino Unido, os afídeos [insectos] destruidores alimentam-se de mais espécies vegetais, uma vez que o calor da Primavera os leva a pôr ovos mais cedo.

"As alterações climáticas são realmente boas para a nossa indústria", admite Chris Cook, apesar das suas preocupações pessoais com o planeta. "Há mais baratas, mais ratos, mais tudo."