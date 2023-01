Ética e publicidade

A disputa entre as três principais operadoras é uma das mais renhidas no mercado publicitário e, talvez por essa razão de intensidade, os argumentos exibem agora dimensões humanitárias.

As marcas de que nos servimos no dia-a-dia desejam-nos feliz aniversário, feliz Natal, um próspero ano novo e oferecem-nos, a cada ocasião, descontos e promoções personalizadas. Estão agradecidas por nós existirmos e desejam ardentemente que sejamos utilizadores fiéis. Entre as empresas mais empenhadas em nos tratar bem, estão as três rivais nacionais em telecomunicações, das quais em geral é mais difícil separarmo-nos do que desfazer um casamento. Se quisermos partir para outra, temos de apresentar razões: “O serviço falhou uma série de vezes; o repetidor de sinal teve de ser trocado e obrigaram-nos a pagá-lo; a box tinha manias.”