O segredo para estas rãs ficarem transparentes está no fígado

As rãs-de-vidro são um pequeno animal terrestres que consegue tornar-se praticamente invisível. Agora sabemos que o fígado é o órgão responsável pela capacidade de estes animais se esconderem.

Não haveria nome mais apropriado para estes animais bastante raros: chamam-se rãs-de-vidro, precisamente por se tornarem translúcidas enquanto dormem (e, como um vidro imaculado, conseguimos ver o lado oposto através destes animais). Estes anfíbios com o tamanho de um polegar tornam-se translúcidos para se camuflarem dos possíveis predadores – mas não sabíamos como isso era feito. Até agora. Durante o dia (período no qual estas rãs dormem), a maioria dos glóbulos vermelhos acumula-se no fígado, retirando-os da corrente sanguínea e, assim, estes animais conseguem-se camuflar enquanto descansam em folhas verdes.