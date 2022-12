Mundo político e religioso despede-se de Bento XVI, um “gigante da fé e da razão”

Líderes políticos e religiosos de todo o mundo recordam o Papa emérito Bento XVI, que morreu este sábado, aos 95 anos no Vaticano, saudando o seu papel como chefe da Igreja Católica, cardeal e teólogo.

O chanceler alemão, Olaf Scholz, descreveu o compatriota – o primeiro Papa de nacionalidade alemã – um “líder especial da Igreja”. “O mundo perdeu uma figura formativa da Igreja Católica, uma personalidade argumentativa e um teólogo inteligente”, afirmou o chefe do Governo alemão.

O chefe do governo regional da Baviera, Markus Söder, recordou as raízes do “Papa bávaro”. “A morte de Bento XVI toca-me profundamente, tal como toca a muitas pessoas na Baviera e em todo o mundo”, afirmou, dizendo que “sempre levou consigo a terra natal no coração”.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, disse que Joseph Ratzinger era um “gigante da fé e da razão”. “Um homem apaixonado pelo Senhor, que pôs a sua vida ao serviço da Igreja Universal e falou, e irá continuar a falar, para os corações e mentes das pessoas com a profundidade espiritual, cultural e intelectual do seu magistério”, acrescentou.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, disse que Bento XVI “trabalhou com toda a sua alma e inteligência por um mundo mais fraternal”.

O arcebispo da Cantuária afirmou que Ratzinger foi "um dos maiores teólogos da sua geração" e destacou o compromisso "pela fé da Igreja". A decisão de renunciar à chefia da Igreja Católica em 2013 foi um "passo corajoso e humilde", disse o líder religioso britânico. "Ao fazer esta escolha livremente, ele reconheceu a fragilidade humana que nos afecta a todos", acrescentou.

Um "símbolo de estabilidade"

Em Portugal, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa elogiou Bento XVI como “um símbolo de estabilidade e de defesa dos valores da Igreja Católica” e recordou a visita do Papa ao país em Maio de 2010.

O reitor do Santuário de Fátima, padre Carlos Cabecinhas, recordou a “relação muito especial” de Bento XVI com Fátima e enalteceu o seu “grande amor à Igreja” revelado particularmente no momento da renúncia. “Podemos por um lado recordar o Comentário Teológico à Terceira Parte do Segredo, que é da sua autoria, mas recordamos sobretudo a visita a este Santuário no ano de 2010”, lembrou, num comunicado.

Na segunda visita de Ratzinger a Fátima, Cabecinhas foi o responsável nacional da liturgia em todas as celebrações presididas pelo pontífice alemão, agradecendo-lhe agora “o aprofundamento teológico que ele deu à mensagem de Fátima”

Joseph Ratzinger morreu este sábado, aos 95 anos, e o seu funeral irá decorrer a 5 de Janeiro, revelou o Vaticano. A cerimónia fúnebre será dirigida pelo Papa Francisco.