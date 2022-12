Peter Singer: “É fácil que haja uma pandemia muito mais grave do que esta”

A forma como tratamos os animais ainda preocupa o filósofo. Numa entrevista com 2023 como mote, fala sobre a guerra na Ucrânia, o clima, a eutanásia e como devíamos doar muito mais aos pobres.

“É simplesmente errada a ideia de que ser um membro da espécie Homo sapiens confere um estatuto moral superior ao de qualquer outro ser.” Aos 76 anos, Peter Singer, um dos filósofos mais conhecidos do mundo,​ mantém as suas preocupações intactas, apesar de reconhecer que muito mudou nas consciências das pessoas. O autor de Libertação Animal (1975), livro crucial para o moderno movimento pelos direitos dos animais, foi classificado como um homem perigoso (devido, por exemplo, à sua posição sobre a eutanásia), mas também como um “herói da moralidade”. Em 2021, venceu o prestigiado prémio de filosofia e cultura Berggruen e doou a verba arrecadada – um milhão de dólares. Defensor do altruísmo eficaz, o filósofo moral pergunta-nos nesta entrevista: “Estamos a fazer o máximo de bem que podemos?”