As celebridades que partilharam os seus problemas de saúde em 2022

Falar sobre as suas doenças e questões de saúde mental é uma forma de humanizar as figuras públicas, além de consciencializar para a importância de procurar ajuda.

Partilham como está a sua saúde, as doenças que mudam as suas vidas e celebram a cura com quem os segue ─ em 2022, várias celebridades deram a conhecer detalhes mais íntimos da sua vida. A atitude não só é uma forma de alertar para a prevenção e cuidado com a saúde, como divulga patologias por vezes pouco conhecidas. É que, mais do que tudo, as figuras públicas são como qualquer um de nós.