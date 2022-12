Vamos dormir na Suíte Messi? Jogador abre hotel em Andorra

O argentino Lionel Messi prepara-se para inaugurar a sexta unidade da sua rede de hotéis MiM (Majestic e Messi Hotels), a primeira fora de território espanhol. O principado de Andorra foi o local escolhido para o primeiro cinco estrelas do seu portefólio hoteleiro.

Localizado na conhecida Avenida Carlemany de Escaldes-Engordany, em Andorra, o espaço, antes conhecido como Hotel Casa Canut, disporá da mais recente tecnologia e serviço personalizado.

A unidade terá diferentes tipos de alojamento, dos quartos deluxe de 25 m2 à Suíte Messi, de 62 m2, com jacuzzi e duche de hidromassagem, e integrará um Hincha, um novo restaurante que resulta de uma parceria entre a MiM e o chef catalão Nandu Jubany, com restaurante reconhecido pelo Guia Michelin com uma estrela. Na ementa, constarão especialidades argentinas, entre as quais não faltarão as carnes confeccionadas ao estilo do país sul-americano.

O MiM de Andorra será gerido pelo Majestic Hotel Group, com o qual Messi tem uma parceria desde 2017, e junta-se a cinco outras unidades, todas em Espanha: o MiM Sotogrande, na cidade de Cádis, o MiM Sitges, em Barcelona, o MiM Ibiza, em Ibiza, o MiM Mallorca, na ilha de Maiorca, e o Hotel MiM Baquiera, localizado nos Pirenéus, no vale de Aran.