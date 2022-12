As charmosas Cotswolds, um tesouro no coração de Inglaterra

Por razões familiares, a Inglaterra conquistou, já há alguns anos, de forma definitiva o nosso coração. O ditado “nunca voltes ao lugar onde foste feliz” ali não se aplica porque voltamos uma, muitas vezes, e somos sempre felizes. Descobrir este belo país, tão longe da cor cinzenta com que o querem pintar, tem sido uma aventura fascinante e, em boa verdade, as brumas são parte indissociável do seu charme. Nem um país se resume ao seu clima, nem faltam atractivos à ilha de Sua Majestade que é suportada por uma longa história e farta em património natural, histórico e cultural.

As Cotswolds são uma cadeia de pequenas colinas polvilhadas de aldeias cor de mel situadas no coração de Inglaterra, entre Oxford e Bristol. Um tesouro muito discreto. A região, a cerca de 140 kms de Londres, oferece o que há de mais charmoso no interior inglês: pitorescas aldeias repletas de cottages históricas, pubs tradicionais e aconchegantes, boa gastronomia e paisagens inspiradoras. Tem 2 000 km², vai de Bath a Chipping Campden, está classificada como AONB (Area of Outstanding Natural Beauty) e engloba cinco municípios. As aldeias mantiveram os seus traços e inserem-se em lindas e bucólicas paisagens rurais.

Bibury foi eleita como a aldeia mais bonita do Reino Unido e a mais famosa e pitoresca das Cotswolds, mas não é a única, há outras de idêntica beleza e estado de preservação e todas revelam uma região encantadora. Mas comecemos por ela.

Bibury

Situada no condado de Gloucestershire tem na Arlington Row, a rua principal com casas de pedra do século XVI alinhadas ao longo das margens do rio Coln e transformada em museu, o seu ex-libris. Ao primeiro olhar facilmente percebemos porque é um dos locais mais fotografados da Inglaterra - Bibury é realmente icónica.

Stratford-upon-Avon

Situada nas margens do rio Avon e na orla das Cotswolds, esta histórica cidade mercantil vive sobretudo do turismo e do teatro. Atrai todos os anos cerca de três milhões de pessoas e é um dos lugares mais visitados da Inglaterra o que deve ao seu filho mais ilustre, o famoso poeta e dramaturgo W. Shakespeare, que ali terá nascido em 1564.

Bourton-On-The-Wather

Localizada num pequeno vale, esta charmosa aldeia é apelidada de “Veneza das Cotswolds” devido ao rio Windrush, que flui suavemente, atravessa o centro da vila e é cruzado por pequenas e atraentes pontes.

Burford

De origem medieval, pertence ao distrito de West Oxfordshire e pouco mudou ao longo dos séculos. É muito popular pela sua beleza e história, pelas lojas de antiguidades e grande variedade de restaurantes, bares e casas de chá. A bela High Street desce em direcção ao rio Windrush numa linha ininterrupta de casas e lojas antigas. As principais atracções de Burford são a ponte medieval de três arcos, a igreja de S. João Baptista e a farmácia mais antiga da Inglaterra.

Broadway

Para além do seu encanto natural, da rua principal cheia de comércio e dos edifícios dourados, Broadway é muito conhecida pela sua imponente torre, situada numa colina um pouco afastada da aldeia e que oferece vistas espectaculares. A bonita High Street inclui uma mistura de casas de época e pitorescas casas de cor de mel. A aldeia conta com um interessante património artístico que inclui escritores e outros artistas bem conhecidos.

Chipping Campden

Estabelecida no século XII, é uma das aldeias mais bem preservadas das Cotswolds, uma obra-prima de calcário dourado, frequentemente descrita como a “jóia da coroa”. A High Street curva-se num arco amplo e suave, alinhado com uma sucessão de casas antigas do mesmo estilo arquitectónico, mas com detalhes decorativos distintos. O seu crescimento assentou na produção de lã, pedra e artesanato, e é rica em edifícios protegidos.

The Slaughters

Upper e Lower Slaughter são duas charmosas aldeias gémeas que partilham o pequeno rio Eye e a súmula do charme idílico e civilizado que caracteriza as Cotswolds. Têm sido muito utilizadas para filmagens.

Lower Slaughter é o lar da bonita igreja de Santa Maria com a sua impressionante torre. A principal atracção da aldeia é um moinho de farinha, ainda em funcionamento, situado junto ao rio Eye. Foi restaurado, tem uma roda gigante e uma imponente chaminé. As casas douradas ladeiam o rio e transmitem, especialmente de Inverno, uma delicada e doce melancolia.

Upper Slaughter

Pequena e encantadora, tem cerca de 170 habitantes e uma pequena capela metodista. Datada de 1865, aninha-se junto ao rio Eye que é atravessado por várias pontes antigas e pitorescas. Menos visitada do que a irmã, fica apenas a uns minutos subindo o rio. Os chalés em redor da praça foram reconstruídos pelo famoso arquitecto Sir Edward Lutyens.

Stow-on-the Wold

É a mais alta das aldeias de Cotswolds, localizada na Via Roman Fosse Way, no ponto em que várias estradas se encontram. A praça do mercado está cercada por casas, lojas e pousadas, todas construídas em pedra. Famosa como centro de antiguidades e importante centro comercial, tem uma longa história e teve especial relevo na Guerra Civil Inglesa.

Pode saber mais sobre as Cotswolds em thecotswoldsguide.com e www.cotswoldsaonb.org.uk.

Antónia de Matos Serôdio (texto e fotos)