Hoje não me apetece comer mal: vou cozer uns ovos

No interregno interbanquetário entre o Natal e o Ano Novo, há que cantar as refeições que ninguém canta. Há que cantar as refeições que não são de restos: as improvisadas e feitas à pressa, quando não há nada em casa e está tudo fechado, e já ninguém aguenta o peso de uma lasca de bacalhau, ou o cheiro de peru aromatizado au frigo.