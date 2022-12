Centenas de morcegos gelados caíram da ponte em Houston. Mary levou-os para casa

Na noite de Natal, Mary Warwick tinha mais de 1500 morcegos salvos do frio e pendurados no seu sótão. A maioria voltou à sua colónia a 28 de Dezembro, e os outros serão libertados nos próximos dias.

O coração de Mary Warwick ficou apertado quando percebeu que as temperaturas estavam a descer abaixo de zero em Houston, nos EUA, nos dias que antecederam o Natal. Pressentindo que algo poderia estar mal, correu para o centro de Houston antes do pôr-do-sol no dia 21 de Dezembro para verificar debaixo da ponte Waugh Drive, onde uma colónia de 250 mil morcegos vive há quase 30 anos e é uma atracção popular.

Os seus receios foram confirmados: Havia dezenas de pequenos morcegos no chão a sofrer de hipotermia, demasiado fracos para se agarrarem às estreitas fendas no betão por baixo da ponte. Tinham caído de 15 a 30 pés para o cimento frio abaixo e pareciam sem vida.

"Têm apenas 3 polegadas de comprimento no máximo, não têm muita gordura corporal e arrefecem muito rapidamente", explica Warwick, director executivo da Houston Humane Society TWRC Wildlife Center. "Quando se "desligam" por causa da hipotermia, libertam-se da ponte e alguns deles morrerão".

Foto Mary com um dos morcegos que resgatou Robert Warwick

Warwick, de 60 anos, calçou um par de luvas e recolheu suavemente, um a um, os morcegos caídos que não reagiam. Pegou em 138 morcegos e colocou-os numa caixa forrada com um cobertor macio.

"Coloquei a caixa no banco do meu carro aquecido, e à medida que os morcegos aqueceram, eles começaram a mexer-se", lembra. Mary Warwick disse estar horrorizada por ver os pequenos animais em perigo, mas contente por ter feito uma pausa nas suas compras de férias para os ver.

Estes animais fazem parte de uma colónia de morcegos mexicanos de cauda livre que prosperam em temperaturas acima dos 50 graus. Enquanto a maioria das populações de morcegos do Texas se dirige para sul durante o Inverno, Mary sabia que um número considerável de morcegos tinha ficado para trás.

Estava determinada a não ter uma repetição do pesadelo em Fevereiro de 2021, quando o Texas suportou temperaturas árcticas durante nove dias, e mais de 5000 morcegos caíram da ponte e morreram ao frio.

Mary Warwick decidiu levá-los para casa para os aquecer numa incubadora. Injectou fluidos sob a pele dos morcegos com uma agulha e seringa e alimentou-os à mão com uma papa feita de minhocas de refeição, conta.

Durante as noites seguintes, regressou à ponte Waugh Drive com caixas extra e uma lanterna para salvar mais morcegos, e parou noutra ponte a sul de Houston para salvar outros morcegos de uma segunda colónia.

Foto Mary Warwick Foto Mary Warwick Foto Mary Warwick

"Na altura em que eu tinha já 900 morcegos, decidi que era altura de abrandar o seu metabolismo para que não precisassem de comer tanto", diz. "Estava a tornar-se bastante demorado cuidar de todos eles."

A solução, decidiu Mary Warwick, era colocar os morcegos recuperados em grandes canis no seu sótão onde a temperatura estava mais fresca, até que tivesse aquecido o suficiente lá fora para os devolver à ponte. "Quando estiver frio, mas não gelado, o seu metabolismo irá abrandar", justifica.

A Houston Humane Society publicou nos meios de comunicação social que mary Warwick estava a resgatar as criaturas sozinha. Muitas pessoas rapidamente se ofereceram para ajudar.

"Adoro os morcegos - não apenas pelos seus rostos adoráveis e naturezas gentis, mas por tudo o que eles fazem por nós no Texas", comentou uma pessoa no Facebook. "Obrigado por ajudar estes lindos e tão incompreendidos animais."

Foto Chris Cruz com a caixa cheia de morcegos que resgatou na véspera de Natal em Houston. Entregou-os à especialista em reabilitação da vida selvagem Mary Warwick, no dia de Natal Aniah Hernandez

Chris Cruz, um intérprete de linguagem gestual que passa frequentemente pela colónia de morcegos e gosta de os observar com tempo mais quente, disse que se sentiu imediatamente compelido a passar a sua véspera de Natal à procura de morcegos frios e feridos. "Estava a folhear o Instagram quando me deparei com uma história televisiva local sobre o que Mary estava a fazer", diz Cruz, 31 anos. "Pensei que isso era algo em que podia ajudar, por isso agarrei num refrigerador de espuma e fiz alguns buracos".

Cruz encontrou 14 morcegos no chão e varreu-os cuidadosamente para o refrigerador com uma vassoura de mão, disse ele. Levou-os depois para casa para os aquecer e arranjou maneira de entregar os morcegos a Mary Warwick no dia de Natal.

"Estava preocupado que um ou dois não conseguissem passar a noite, por isso fiquei feliz quando todos eles começaram a correr na caixa", disse ele, notando que não se atrevia a tirar a tampa. "Foi uma forma divertida de passar o Natal", diz Cruz. "Os morcegos não pedem realmente nada, e eu fiquei feliz por os ajudar. Além disso, são muito giros."

Na noite de Natal, Mary Warwick tinha mais de 1500 morcegos pendurados dentro de canis de cães no seu sótão. Ela mantinha os morcegos das duas colónias em contentores separados e assegurava-se de os manter hidratados.

"O que ela fez por estes morcegos é incrível", disse Beverly Brannan, presidente da direcção da Houston Humane Society. "Mary é realmente uma perita em morcegos na nossa área - ela é uma mulher única", reconhece, adinatando que "quando Mary viu que aqueles morcegos precisavam de ajuda, não dormiu durante vários dias para os poder salvar".

Foto Alguns dos 1500 morcegos que foram cuidadosamente recolhidos por Mary Warwick e voluntários em Houston Houston Humane Society

Brannan, 82 anos, disse que pegou em várias caixas cheias de morcegos recolhidos por uma "equipa de resgate" de voluntários e que os entregou na casa de Mary. "Quando lá cheguei, ela estava a triar os morcegos, a medicá-los e a alimentá-los, um morcego de cada vez", conta. "A sua dedicação aos morcegos é incrível."

Mary Warwick disse que os seus instintos de perita em vida selvagem tinham sido postos em prática e que sentia a obrigação de levar o resgate até ao fim. Todas as criaturas - não importa quão pequenas - têm valor no planeta, sublinha. Ao longo dos anos, conta que também reabilitou esquilos, guaxinins, falcões, patos e corujas.

"Os morcegos-de-cauda-livre são comuns no Texas, e eu tinha recebido algum treino para cuidar deles", explica. "Estes morcegos são importantes para o nosso ecossistema e comem muitos mosquitos. A ponte é também uma atracção turística popular, pelo que os morcegos merecem a nossa ajuda", acrescenta.

Apesar de 115 dos morcegos não terem podido ser salvos, os restantes ficaram em pé após cinco ou seis dias. A maioria dos morcegos da ponte Waugh Drive foram libertados de volta à sua colónia após o pôr-do-sol de 28 de Dezembro, e os outros serão libertados nos próximos dias, confirma Mary.

"Estou entusiasmada por tirá-los do meu sótão e mandá-los de volta para o seu meio", admite. "Espero que se mantenham quentes e felizes, mas se precisarem de ajuda, nós estamos aqui."