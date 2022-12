“É o que acontece quando não reciclas as caixas da pizza”, diz Greta a Tate. E podemos reciclá-las?

Uma caixa de pizza de uma cadeia romena não terá sido a única pista usada pela polícia para confirmar a localização de Andrew Tate e avançar com a detenção do influencer e ex-kickboxer por suspeita de tráfico humano, violação e formação de um grupo de crime organizado. Mas o vídeo de resposta a Greta Thunberg, que mostra a caixa, poderá ter ajudado, levando a que as provocações entre os dois terminassem numa lição importante: “Isto é o que acontece quando não reciclas as caixas da pizza”, escreveu Thunberg, no Twitter.

Uma cronologia dos eventos para quem só chegou agora a esta troca de palavras online entre a activista pelo clima nomeada para um prémio Nobel e o guru de auto-ajuda para homens (e antes de explicarmos que, sim, as caixas de pizza podem ser recicladas).

Sem ninguém perguntar, Andrew Tate, ex-pugilista conhecido por comentários misóginos e discurso de ódio, identificou Greta no Twitter (a única rede onde não está banido) e pediu-lhe um email para lhe enviar a lista completa de carros que tem e as "respectivas emissões gigantes" que provocam.

A activista sueca de 19 anos, que por várias vezes provou ser capaz de dar respostas sarcásticas, respondeu-lhe pelo mesmo meio: "Sim, por favor esclarece-me. Envia-me um e-mail para smalldickenergy@getalife.com".

Tate decide tentar responder com um vídeo, onde aparece uma caixa de pizza da cadeia romena de restaurantes, Jerry’s Pizza. Um dia depois, as autoridades romenas entraram na villa onde estava com o irmão Tristan, também suspeito de criar um "grupo de crime organizado com o objectivo de recrutar e explorar mulheres, forçando-as a criar conteúdo pornográfico destinado a sites especializados onde estes conteúdos são pagos", refere o comunicado do Ministério Público romeno, citado pela Reuters. "Terão ganhado grandes quantias de dinheiro."

Podemos reciclar caixas de pizza?

A regra é semelhante a outros artigos de papel ou cartão: podemos pôr as caixas no ecoponto azul, caso não exista um excesso de gordura. Se o plástico sujo pode ser reciclado, o papel e cartão não, explicou Teresa Cortes, da Sociedade Ponto Verde, ao P3. Tens outras dúvidas de separação de lixo? Deixa a Greta descansar, este artigo ajuda.