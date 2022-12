Foi uma caixa de pizza que denunciou Andrew Tate às autoridades romenas?

A frase

"As autoridades romenas precisavam de provas de que Andrew Tate estava no país e para isso terão usado as suas publicações nas redes sociais. O seu vídeo ridículo de ontem com uma pizza de um cadeia de pizzarias romena, Jerry’s Pizza, confirmou que ele estava no país." Alejandra Caraballo, utilizadora do Twitter

O contexto

Desde Abril que o polémico influencer e ex-kickboxer profissional britânico Andrew Tate e o irmão Tristan eram procurados por suspeita de tráfico humano, violação e formação de um grupo de crime organizado, informou, nesta quinta-feira o Ministério Público da Roménia. Tate ficou conhecido nas redes sociais pelos seus comentários misóginos e discurso de ódio. Defende, por exemplo, que as mulheres são propriedade dos maridos e deveriam “ter filhos, ficar em casa, estar caladas e fazer café”.

"Os quatro suspeitos parecem ter criado um grupo de crime organizado com o objectivo de recrutar e explorar mulheres, forçando-as a criar conteúdo pornográfico destinado a sites especializados onde estes conteúdos são pagos", refere o comunicado do Ministério Público romeno, citado pela Reuters. "Terão ganhado grandes quantias de dinheiro." Foram encontradas seis mulheres exploradas sexualmente pelos suspeitos.

Nesta quinta-feira, os irmãos foram detidos na Roménia, depois de as autoridades esperarem vários meses que os britânicos regressassem àquele país. Vão ficar detidos durante 24 horas, juntamente com dois suspeitos romenos.

Depois da detenção, vários utilizadores do Twitter apressaram-se a dizer que teria sido um vídeo que Andrew Tate publicou naquela rede social, em resposta a Greta Thunberg, a denunciá-lo, na sequência de os dois terem trocado galhardetes virtuais nos últimos dias. Nessa publicação aparecia uma caixa de pizza da cadeia romena de restaurantes, Jerry’s Pizza.

Os internautas apressaram-se a concluir que teria sido aquele detalhe a confirmar à polícia da Roménia onde estava Andrew Tate. Aliás, a própria jovem activista pelo clima replicou que terá sido a caixa de pizza a contribuir para a detenção do ex-kickboxer.

this is what happens when you don’t recycle your pizza boxes — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 30, 2022

Os tablóides britânicos, como o Metro ou o Mirror, acreditaram na teoria do Twitter e perpetuaram a mensagem. “Durante o vídeo, Tate é visto a manusear duas caixas do restaurante Jerry’s Pizza com uma identificação clara da língua romena. A situação levantou especulação de que a polícia podia ter usado a publicação para confirmar onde estava antes da sua detenção”, pode ler-se no Metro.

Os factos

De acordo com o jornal online romeno Gândul, as autoridades vigiavam os irmãos Tate há vários meses depois de terem concluído uma “perícia informática” que confirmou as suspeitas dos crimes de que ambos são acusados. A polícia confirmou que as redes sociais terão sido usadas para acompanhar o trajecto dos dois irmãos, incluindo para confirmar que estavam na Roménia.

Contudo, em nenhum lado se lê que terá sido uma publicação específica, como é o caso do vídeo com as caixas de pizza, a denunciá-los. É que a polícia poderá ter tido acesso a registos como a lista de passageiros de qualquer voo ou mesmo dados de utilização de cartões de crédito.

Em resumo

A polícia confirma que as redes sociais foram usadas. A caixa de pizza poderá ter sido mais um dos elementos que confirmou a presença de Andrew Tate na Roménia, mas a polícia ainda não o confirmou e não foi a única prova que o Ministério Público usou para deter os dois irmãos suspeitos de tráfico humano, violação e formação de um grupo de crime organizado.