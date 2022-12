Festas de passagem de ano canceladas no Porto, Gaia e Matosinhos devido ao mau tempo

Já estava tudo montado para os festejos poderem arrancar, mas o mau tempo obrigou a uma alteração de planos de última hora. As projecções da Protecção Civil apontam para um agravamento das condições climatéricas nos três concelhos da Frente Atlântica. A chuva forte, o vento e agitação marítima que ocorrerão durante a noite de viragem para o novo ano fez as autarquias do Porto, Gaia e Matosinhos repensarem o que estava planeado a nível de festejos de rua para celebrar a entrada em 2023.

Em comunicado elaborado em conjunto pelas três autarquias, divulgado pela Câmara do Porto, adianta-se que a agenda de festejos que estava programada já não se vai concretizar. Por recomendação da Protecção Civil, Rui Moreira, Eduardo Vítor Rodrigues e Luísa Salgueiro cancelaram "os festejos musicais, realizados no exterior, e pirotécnicos marcados para a noite da Passagem de Ano", nas três cidades.