PS defende legado de Pedro Nuno Santos na ferrovia e habitação

Embora à direita se peça a demissão do Governo e se apresentem moções de censura ao executivo no seguimento da demissão do ministro das Infra-estruturas e da Habitação, no PS o tom é de defesa de Pedro Nuno Santos.

Esta quinta-feira, as ministras da Justiça e da Agricultura destacaram o trabalho desenvolvido por Pedro Nuno Santos nos sete anos que esteve no Governo, destacando o seu legado particularmente nas pastas da ferrovia e da habitação.

Em entrevista à TVI, Catarina Sarmento e Castro, defendeu que "há um antes e um depois de Pedro Nuno Santos na área da habitação e da ferrovia". E Maria do Céu Antunes afirmou, no mesmo programa, que o comunicado de António Costa "expressa o sentimento" de todos os membros do Governo: o de que o ex-ministro fez um trabalho "da maior importância" e de que "deixa um legado" tanto devido ao Plano Nacional da Ferrovia como às políticas na habitação.

Sobre a fragilidade do executivo, a ministra da Justiça sustentou que o Governo continua "coeso, dinâmico e com vontade de fazer coisas". "Continuamos a responder ao programa do Governo com energia e muita vontade de trabalhar", assegurou. Já a ministra da Agricultura sustentou que uma possível remodelação do executivo "cabe ao primeiro-ministro". "Aquilo que é nossa responsabilidade é dar corpo às políticas que queremos levar por diante", disse.

Ana Gomes, ex-candidata à presidência, reagiu também à demissão do ministro esta manhã. Numa publicação no Twitter, a socialista elogiou Pedro Nuno Santos tanto pela decisão de se demitir como pela obra que deixou enquanto ministro das Infra-estruturas e da Habitação e disse ainda esperar que o socialista, que já se apontou como sucessor de António Costa, possa “revigorar” o PS.

“Pedro Nuno Santos sai, como sempre esteve no Governo: com seriedade, convicção e dignidade. E com ambição para o país. A tempo de revigorar o Partido Socialista, espero”, afirmou.

PCP diz que mais do que sucessão importa renacionalizar a TAP

Em conferência de imprensa na sede nacional do PCP, Jorge Pires, membro da Comissão Política do partido, sustentou que "mais do que a demissão deste ou daquele ministro", o que o caso da TAP "releva são as opções políticas que levam à adopção de práticas em vigor nos grupos económicos e financeiros quanto ao estatuto de gestores" que, diz, estão em "chocante contraste com realidade dos trabalhadores que viram as suas indemnizações por despedimento reduzidas" durante a troika. E que, nota, "continuam a não ser revistas e valorizadas".

"Mais do que saber quais os próximos titulares, o interesse nacional exige que seja revertido o processo de privatização da TAP", reiterou, garantindo não querer "desvalorizar o significado político" da demissão de Pedro Nuno Santos. O facto, contudo, é que o PCP preferiu não se pronunciar sobre a saída do ministro, que foi o seu principal interlocutor nas negociações com o Governo da "geringonça", entre 2015 e 2019, enquanto secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares.