Estas foram as cinco histórias de animais mais populares do P3 em 2022

Foi o ano do regresso do Pet e, por isso, as histórias de animais fazem parte das mais lidas de 2022. O cão mais alto do mundo e a cabra com orelhas de Dumbo estão entre elas.

De pé, o cão mais alto do mundo tem mais de dois metros — e gosta de colo

Brittany Davis queria um cão grande. Zeus, um great dane, apareceu-lhe à porta trazido pelo irmão da futura da dona e nunca mais se foi embora. O animal pesa 90 quilos, mas é na altura que se destaca: mede 1,046 metros – e se estiver apoiado pelas patas traseiras, 2,14. Segundo o Guinness World Records, Zeus é, desde Maio, o cão mais alto do mundo.

Galinhas apinhadas e a debicar cadáveres: fornecedor do Lidl acusado de maus

As imagens numa fábrica de produção de um fornecedor do Lidl, na Alemanha, mostraram os maus tratos a animais para o consumo humano e chocaram os mais sensíveis.

Os pintainhos estavam deitados de costas sem se conseguirem levantar ou caminhar devido ao crescimento desproporcional dos músculos. Além disto, as instalações estavam cheias de galinhas vivas – que não conseguiam circular nem procurar alimento – e mortas. Às que estavam debilitadas, os funcionários partiam-lhes o pescoço.

Um fotógrafo captava um surfista — e um tubarão meteu-se na foto

Ir surfar com um tubarão por perto é um acontecimento raro e captar uma fotografia assim é “de uma num milhão”. Em Novembro, Jordan Anast estava a fotografar uma competição de surf numa praia da Califórnia, nos Estados Unidos, e o photobomb mais imprevisível aconteceu.

O tubarão apareceu durante dois segundos atrás do surfista Tyler Warren antes de voltar a mergulhar. Quem assistia ficou incrédulo, mas nem o animal nem o surfista se aperceberam da presença um do outro.

Mergulhadores espanhóis libertam uma baleia presa numa rede — que lhes “agradeceu”

Foi um dos resgates de animais mais emocionantes do ano: um grupo de mergulhadores espanhóis passava ao largo das ilhas Baleares de Maiorca quando avistou uma baleia-jubarte emaranhada numa rede de pesca, que a impedia inclusive de abrir a boca.

A equipa demorou 45 minutos a salvar o animal que, depois de libertado, ainda ficou durante algum tempo na companhia dos mergulhadores que acreditaram ser “um pequeno sinal de agradecimento”.

Simba é uma cabra paquistanesa com orelhas de Dumbo — medem 50 centímetros

As orelhas de Simba são mais compridas do que as patas e tocam no cão. Esta estranha fisionomia fez com que o cabrito se tornasse numa celebridade no Paquistão, mas ter um animal com orelhas de Dumbo não é fácil. Foi por isso que o dono, Mohammed Hasan Narejo, criou uma coleira especial para as enrolar à volta do pescoço de Simba.