P24. “A tecnologia, até um certo ponto, é uma ilusão” na corrida para salvar o planeta

Além da eficiência, precisa-se também de “suficiência energética”: não precisamos de consumir tanta energia, alerta Filipe Duarte Santos, professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável. “A transição energética beneficia da cooperação geoestratégica, que hoje não temos entre as grandes potências”, destaca ainda o geofísico.

Neste P24, a jornalista de ambiente Andréia Azevedo Soares entrevista o geofísico Filipe Duarte Santos sobre os desafios climáticos (e políticos) que nos esperam em 2023​.

