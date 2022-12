ACT lança operação em Beja para tentar encontrar “situações ilegais” entre imigrantes

Cinco equipas de inspectores da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) levaram a cabo, nesta quarta-feira, uma operação de fiscalização numa herdade nos arredores de Beja na qual dezenas de trabalhadores imigrantes procediam ao plantio de um novo olival. A operação, que ainda decorre na tarde desta quarta-feira, visa a identificação de situações de ilegalidade.

O delegado da ACT em Beja, Carlos Graça, adiantou ao PÚBLICO que os “inspectores continuam no terreno” para identificar os trabalhadores que laboram numa grande exploração agrícola que não foi identificada.

No decorrer da manhã de hoje foram identificados 68 cidadãos de várias nacionalidades (Guiné Bissau, Guiné Conacri, Senegal, Argélia, Roménia, Moldávia) e sete empresas de prestação de serviços. “E só a partir do cruzamento de dados que se vai seguir é que serão eventualmente identificadas situações de ilegalidade” salientou Carlos Graça, que se escusou a adiantar mais pormenores sobre a intervenção que está a decorrer e que contou com o apoio da GNR e a participação de Fernanda Campos, directora da ACT.