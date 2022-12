O “ciganito” do tambor

No curto intervalo entre o Natal e o Ano Novo, enquanto se dissipa o tempo solidário, recordo uma lição de humildade vivida em Pristina, capital do Kosovo, onde trabalhei dois anos. Na Bulevardi Nënë Tereza – a rua pedonal do centro da cidade – havia sempre meninos a tocar darabuka – um pequeno instrumento de percussão de origem árabe, resquício de quase 500 anos de domínio otomano – a troco de moedas de esmola. Um, que estava lá todos os dias, fizesse chuva, sol ou neve, destacava-se. Era mais alto e um pouco mais velho. Não cruzava olhares sorridentes com quem passava à procura de compaixão. Ficava ali, horas a fio, cabisbaixo, sentado sobre os calcanhares, em cima do tapete colorido onde se podia deixar uma moeda, a tocar desajeitadamente o pequeno tambor entalado nos joelhos. Passei por ele dezenas de vezes sem qualquer interesse. Mais um pedinte arrumado no lugar das coisas sem importância.