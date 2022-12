História do Design Gráfico em Portugal: um esclarecimento do PÚBLICO

A Direcção Editorial do PÚBLICO foi informada, nas últimas semanas, sobre a existência de problemas graves relacionados com a edição da História do Design Gráfico em Portugal: Perspectivas Críticas, da autoria de José Bártolo. Em causa estavam, alegadamente, não apenas gralhas ou erros de ortografia, como o recurso deficiente às regras de citação.

Por conseguinte, o PÚBLICO contactou de imediato o autor e a editora 100 Folhas para obter uma reacção às acusações e iniciou as suas próprias diligências tendo em vista garantir a qualidade e credibilidade que exige a todas as publicações que edita ou, como é o caso, distribui aos seus leitores, tendo decidido, por via disso, suspender, de imediato, a distribuição dos novos números da colecção.

Uma vez terminadas as referidas diligências, o PÚBLICO e a editora acordaram na reimpressão e republicação dos dois primeiros números da colecção, após serem revistos pelo autor e pela editora, de forma a que fossem corrigidos todos os erros e omissões.

Da mesma forma, foi acordado que todos os números da colecção ainda por publicar serão sujeitos aos mesmos procedimentos, para garantir os níveis de exigência que se reclamam do autor, da editora e do PÚBLICO, enquanto distribuidor da obra.

Assim, todos os leitores do PÚBLICO que adquiriram os dois primeiros números da colecção terão direito a trocá-los, sem qualquer custo, pelos números que, entretanto, serão reimpressos, devendo, para o efeito, contactar-nos através dos seguintes canais: coleccoes@publico.pt e 210 111 020.

As datas de comercialização dos exemplares republicados, e dos que falta publicar, serão oportunamente comunicadas a todos os leitores.

O PÚBLICO lamenta esta situação e os transtornos que a mesma poderá ter causado. É nossa firme convicção que tudo fizemos para, em colaboração com a 100 Folhas e José Bártolo, com os quais temos uma longa e profícua relação comercial, proteger a credibilidade da sua marca e, fundamentalmente, os interesses e direitos dos seus leitores.