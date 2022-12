Japão vai cultivar os ouriços-do-mar longe do litoral

Os animais vão ser criados em água salgada em tanques nas regiões do interior, feita a partir de uma fonte termal local, e alimentados com produtos da região.

Na província de Saitama, no interior do Japão, estará brevemente a funcionar um projecto para cultivar longe do litoral uma iguaria do oceano: os ouriços-do-mar. O empreendimento, na cidade de Kuki, utilizará água do mar artificial feita a partir das águas quentes de uma fonte termal local, que será depois recirculada à medida que for purificada. Há também uma ideia de utilizar legumes e frutas regionais como alimento para promover ainda mais os ouriços-do-mar produzidos localmente.

O objectivo é ter a exploração aquícola pronta em Março do próximo ano, com o cultivo de ouriços-do-mar a começar em Setembro.

O projecto, que foi anunciado numa conferência de imprensa a 15 de Dezembro, junta várias instituições, como a empresa Yamatake, que gere as instalações termais Mori no Seseragi Nagomi, e o Instituto Nacional de Tecnologia, Colégio Ichinoseki, localizado em Ichinoseki, em Iwate, que dispõe de tecnologia de purificação de água.

Dois tanques de água de quatro toneladas devem ser instalados numa estufa de vinil construída em terrenos agrícolas adjacentes às instalações de águas termais. Para a purificação da água do mar artificial será usada tecnologia que utiliza ozono, enquanto a temperatura da água será controlada por um sistema de troca de calor com a água das nascentes quentes. A alimentação será gerida por um dispositivo equipado com inteligência artificial.

Para este projecto, foi desenvolvida uma aplicação especial para analisar a qualidade da água. Os custos da instalação estão estimados em cerca de 50 milhões de ienes (quase 354 mil euros), que serão parcialmente financiados por subsídios de reestruturação empresarial do Ministério da Economia, Comércio e Indústria.

Segundo o Director Executivo da Yamatake, Daigo Yamanaka, um teste iniciado em Maio resultou em cerca de 50 ouriços-do-mar a serem cultivados com sucesso num pequeno tanque. Yamatake pretende trazer ouriços-do-mar de uma maternidade a ser construída em Hachinohe, em Aomori, quando o projecto entrar em pleno funcionamento e com a cooperação de pessoas da indústria pesqueira. A empresa planeia criar seis mil ouriços-do-mar na exploração aquícola em Kuki, durante um período de cerca de dois meses, até que estes atinjam um tamanho suficiente para o transporte.

"Primeiro, queremos servi-los no restaurante nas instalações [da fonte termal]", revela Yamanaka. "Também seria bom utilizar legumes e frutas produzidos em Kuki como ração.” Assim que o projecto arrancar, a empresa pretende instalar incubadoras noutras prefeituras para assegurar um fornecimento estável de ouriços-do-mar.

"Cultivando-os, os ouriços-do-mar podem ser enviados mesmo na estação baixa", afirma Takashi Watanabe, professor associado do Instituto Nacional de Tecnologia, Ichinoseki College. "Esperamos dar um impulso à indústria pesqueira do Japão como um todo através desta tecnologia.”