Harry e Meghan rejeitam desculpas do The Sun e falam em “golpe de relações públicas”

O príncipe britânico Harry e a sua mulher Meghan rejeitaram, no sábado, o pedido de desculpas do jornal tablóide The Sun, que publicou um artigo de opinião sobre Meghan que gerou milhares de reclamações, como um “golpe de relações públicas” e disseram que o jornal não os tinha contactado para pedir desculpa.

Na coluna, o apresentador de televisão Jeremy Clarkson, conhecido pelo programa Top Gear, escreveu sobre Meghan: “À noite, quando me deito, sou incapaz de dormir, a ranger os dentes e a sonhar com o dia em que [Meghan] é obrigada a desfilar nua pelas ruas de todas as cidades da Grã-Bretanha enquanto a multidão grita ‘Vergonha!’ e lhe atira pedaços de excrementos.”

A entidade reguladora para a comunicação social britânica (Independent Press Standards Organisation - IPSO) informou, na terça-feira, que tinha recebido mais de 17.500 queixas, um número superior face a qualquer artigo, desde a sua criação em 2014.

“Embora o público mereça absolutamente o arrependimento da publicação pelos seus comentários perigosos, não estaríamos nesta situação se o The Sun não continuasse a lucrar e a explorar o ódio, a violência e a misoginia”, disse um porta-voz de Harry e Meghan.

“Um verdadeiro pedido de desculpas seria uma mudança na sua cobertura e padrões éticos para todos. Infelizmente, vamos esperar sentados.”

“No The Sun, arrependemo-nos da publicação deste artigo e lamentamos sinceramente”, escreveu o jornal numa declaração, acrescentando que o texto tinha sido retirado do seu site e apagado dos seus arquivos.

O pedido de desculpas foi feito depois de mais de 60 legisladores terem subscrito uma carta redigida por Caroline Nokes, presidente da Comissão de Mulheres e Igualdade do Parlamento, dirigida ao editor do The Sun, avisando que tais artigos contribuem para um clima de ódio e violência contra as mulheres.

Numa declaração publicada na rede social Twitter, na segunda-feira, Clarkson escreveu com alguma ironia: “Estou horrorizado por ter causado tanta dor e terei mais cuidado no futuro.”

O duque e a duquesa de Sussex, como Harry e Meghan são oficialmente conhecidos, renunciaram aos deveres reais em Março de 2020, dizendo que queriam viver longe do assédio mediático.

Na série do Netflix, de seis episódios, Meghan fala sobre a maneira com foi tratada pelos meios de comunicação social, levando-a a ter pensamentos suicidas.