Tablóide britânico lamenta publicação de opinião “misógina” de Jeremy Clarkson

O conhecido apresentador do programa Top Gear manifestou um “ódio visceral” por Meghan Markle, na sequência da série documental que estreou recentemente na Netflix: “Odeio-a”, escreveu Clarkson.

O jornal britânico The Sun apresentou, na sexta-feira, um pedido de desculpas pela decisão de publicar um artigo do apresentador de televisão britânico Jeremy Clarkson sobre a mulher do príncipe Harry, Meghan, dias depois de se ter tornado o artigo mais reclamado de sempre.

"No The Sun, arrependemo-nos da publicação deste artigo e lamentamos sinceramente", disse o jornal numa declaração, acrescentando que o texto tinha sido retirado do seu website e apagado dos seus arquivos.

Na coluna publicada na semana passada, Clarkson, que ganhou fama mundial como apresentador do programa automobilístico Top Gear, escreveu sobre a duquesa de Sussex, no rescaldo da estreia dos últimos episódios de Harry & Meghan, série documental da Netflix em que o casal tece duras críticas à imprensa, mas também a alguns membros da família, como o príncipe herdeiro, William.

“À noite, quando me deito, sou incapaz de dormir, a ranger os dentes e a sonhar com o dia em que [Meghan] é obrigada a desfilar nua pelas ruas de todas as cidades da Grã-Bretanha enquanto a multidão grita ‘Vergonha!’ e lhe atira pedaços de excrementos.”

A entidade reguladora para a comunicação social britânica (Independent Press Standards Organisation - IPSO) informou, na terça-feira, que tinha recebido mais de 17.500 queixas, um número superior face a qualquer artigo, desde a sua criação em 2014.

Mais de 60 legisladores assinaram uma carta redigida por Caroline Nokes, presidente da Comissão de Mulheres e Igualdade do Parlamento, ao editor do The Sun, avisando que tais artigos contribuem para um clima de ódio e violência contra as mulheres.

Numa declaração publicada no Twitter na segunda-feira, Clarkson disse estar "horrorizado por ter causado tanta dor" e que teria "mais cuidado no futuro".