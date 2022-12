Boxing Day trouxe um Arsenal imune a surpresas

Com 25 golos em sete jogos, esta voltou a ser uma jornada de destaque no calendário da Premier League. Liverpool e portugueses em acção foram felizes, ao contrário do Tottenham.

Se há um acontecimento que é sinónimo de época natalícia em Inglaterra é o Boxing Day e a série de jogos que se registam por todo o país, desde 1958, no dia 26 de Dezembro. Este ano, a tradição serviu para assinalar o regresso da Premier League após o Mundial 2022. Desde 2007 que o Arsenal não liderava o campeonato nesta data e nesta segunda-feira reforçou o estatuto, graças a uma reviravolta.

Os “gunners” procuravam vencer o West Ham para tentarem contrariar a história - é que, das cinco vezes que lideraram o campeonato no Boxing Day, nunca foram campeões. Com os portugueses Fábio Vieira (entrou aos 88’) e Cédric a começarem no banco, e a ausência de Gabriel Jesus da equipa (Nketiah assumiu o seu lugar), o Arsenal procurou o golo desde cedo, mas a sua avalanche ofensiva resultou… numa vantagem do West Ham ao intervalo - marcou Benrahma, de penálti (27’).

Mas a segunda parte correu de feição à equipa de Mikel Arteta - celebrou o seu terceiro aniversário à frente do Arsenal -, que marcou aos 53’, por intermédio de Bukayo Saka, e cinco minutos depois, por Martinelli, com um remate colocado.

Os “gunners” estavam imparáveis e não demoraram a chegar ao 1-3, através de Nketiah (assistido por Odegaard, que já fizera o mesmo no primeiro golo). Com 40 pontos em 15 jogos, o primeiro lugar do Arsenal continua seguro.

O primeiro jogo do dia, porém, reservou um derby londrino entre Brentford e Tottenham, que resultou num empate (2-2). Antonio Conte queixara-se do regresso tão repentino do campeonato após o Mundial e não ficou satisfeito quando se viu a perder por 2-0, em lances em que o guarda-redes habitualmente suplente, Fraser Foster (Hugo Lloris está ausente por ter participado na final do Mundial), não deu a melhor resposta. Marcaram Vitaly Janelt e Ivan Toney, este pela 11.ª vez no campeonato.

Mas os “spurs” conseguiriam nivelar o resultado graças, primeiro, a um cabeceamento histórico de Harry Kane, que se tornou o maior goleador de sempre do Boxing Day da Premier League - foi o seu 10.º golo na história da jornada, e o 13.º da actual edição do campeonato. Um remate colocado de Hojbjerg selou o resultado final, com o Tottenham a manter o quarto lugar, com 30 pontos.

Podence marca, "wolves" vencem

Melhor sorte teve o Liverpool, que venceu fora o Aston Villa, por 1-3, e bem pode agradecer ao jovem, de 18 anos, Stefan Bajcetic pelo triunfo, ele que marcou o último golo da partida e terminou assim com a forte pressão do Villa, que por várias vezes ameaçou o empate.

Antes disso, Salah e van Dijk adiantaram os “reds” no marcador (Robertson fez a assistência para o primeiro e tornou-se o defesa com mais passes para golo de sempre na Premier League, 54). No Villa, marcou Ollie Watkins, de cabeça, um golo insuficiente para arredar a equipa treinada por Jürgen Klopp do sexto lugar - o Aston Villa é 12.º.

Mais abaixo na tabela, vários portugueses estiveram em acção. O Everton (16.º) perdeu, por 1-2, com o último classificado, o Wolverhampton, treinado por Julen Lopetegui (em estreia na Premier League) e com cinco portugueses de início: José Sá, Nélson Semedo, Rúben Neves, João Moutinho e Daniel Podence.

A equipa de Frank Lampard entrou melhor, adiantando-se no marcador logo aos sete minutos, por Yerry Mina. O empate chegou pouco depois e com assinatura portuguesa, devido a um remate de Podence, após assistência de Moutinho.

O Everton procurou sempre mais o golo, até que, no último minuto dos descontos, Matheus Nunes iniciou um contra-ataque, colocou a bola em Adama Traoré e este cruzou para Ait-Nouri, que fez o golo da vitória - a primeira de sempre dos “wolves” no Boxing Day da Premier League.

Noutro duelo da capital inglesa, o Fulham, de Marco Silva, venceu no terreno do Crystal Palace por esclarecedores 0-3, num jogo em que o avançado sérvio Mitrovic foi a grande figura, fazendo um golo e duas assistências (para Bobby Reid e Tim Read). A equipa de Patrick Vieira ficou com a tarefa complicada quando, estando a perder por 0-1, se viu reduzida a nove jogadores, fruto das expulsões de Tyrick Mitchell e de James Tomkins.

Pelo mesmo resultado, triunfou o Newcastle sobre o Leicester e subiu (à condição) ao segundo lugar da Premier League. Tirando vantagem da desorganização do adversário, o Newcastle construiu o resultado na primeira parte, com Joelinton em evidência - ganhou o penálti que Chris Wood converteu e marcou o terceiro golo da partida. Pelo meio, Almirón fez o seu nono golo na Liga.

Finalmente, o Southampton (que não vence para a Premier League há cinco jogos e está no último lugar) perdeu por 1-3 diante do Brighton.

Texto editado por Nuno Sousa