Conte torce o nariz ao regresso imediato da Premier League

Treinador do Tottenham lamenta que os jogadores que estiveram o Mundial mal tenham tido tempo de recuperar e promete alterações para o jogo com o Brentford.

A jornada da Premier League no dia 26 de Dezembro, o chamado Boxing Day, é um clássico da ementa do futebol de final de ano. Para jogadores, equipas técnicas, staff e adeptos, é um ritual já enraizado, mas a época 2022-23 baralhou os pressupostos desta ronda do campeonato. Com o Mundial do Qatar a decorrer no Inverno, a gestão dos plantéis implica outras preocupações e Antonio Conte, treinador do Tottenham, não calou a discordância face ao rápido regresso das provas domésticas.

Oito dias depois do fim do Campeonato do Mundo, o técnico italiano assume que não está contente com a retoma da Premier League e deixa antever mudanças significativas nas escolhas que têm sido habituais desde o início da época. O Tottenham contou com 12 jogadores presentes no Qatar, dois dos quais presentes na final entre a Argentina e a França, Cristian Romero e Hugo Lloris. Nenhum deles alinhará no encontro desta tarde (12h30), referente à 16.ª jornada da prova.

“É uma situação estranha e, sinceramente, jogar tão rapidamente, apenas uma semana depois do Mundial não me deixa muito satisfeito”, declarou Antonio Conte, neste domingo, aos jornalistas. “É impossível dar-lhes [aos jogadores que estiveram no torneio] descanso suficiente e os atletas que não estiveram no Mundial estão a trabalhar connosco há quatro semanas. Neste momento, estão a um nível mais alto do que os que terminaram o Campeonato do Mundo”, acrescentou.

Com o Tottenham na quarta posição da tabela, a um ponto do terceiro (Newcastle) e a dois do segundo (Manchester City) classificados, o técnico italiano procura a melhor fórmula para chegar ao triunfo. “Tenho de tomar a melhor decisão para o jogo”, destacou Conte, que não poderá contar com o médio uruguaio Rodrigo Bentancur (suspenso) nem com o avançado brasileiro Richarlison (lesão).

Lucas Moura também continua a ter problemas num tendão e não está disponível. “É uma situação difícil. Tenho um belíssimo jogador no plantel, mas nunca está apto. É como se não o tivesse”, lamentou o treinador italiano, que nos últimos cinco jogos somou três vitórias e duas derrotas.