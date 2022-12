Por que razão a astrologia não tem nenhum fundamento científico

Esta é a semana predilecta para procurar sinais nas estrelas: entre o Natal e o início do novo ano, há um pico na procura de pistas sobre o futuro. A data de nascimento, a hora e o local tornam-se mais do que uma indicação para celebrar aniversários. Há signos que têm o amor em alta, um mapa astral que nos diz com quem somos compatíveis, e até há semanas em que parece que o horóscopo tinha mesmo razão. Mas comecemos pelo óbvio: a astrologia não tem qualquer base científica ou racional.