Sobrará a Costa alguma “página para virar” no seu discurso de Natal?

Como é hábito no Natal, o primeiro-ministro discursará ao cair do dia. Durante o seu primeiro mandato, o “virar de página” da austeridade foi uma constante nos seus discursos. Logo no início do ano, anunciava “ser tempo de virar a página da pandemia”. Entretanto, conquistou uma maioria absoluta. Chegados a este seu discurso de Natal, sobrará alguma “página para virar”?