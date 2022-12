Governador do Texas manda imigrantes para Washington apesar das baixas temperaturas

No meio do mau tempo que ameaça a vida humana no centro e leste dos EUA, Greg Abbott continua protesto contra política de imigração de Biden. Autocarro parou à porta da vice-presidente, Kamala Harris.

O governador republicano do estado do Texas, Greg , Abbott, enviou três autocarros com imigrantes para Washington na véspera de Natal, tendo um deles parado em frente à residência oficial da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, neste domingo.

Desde Abril que Greg Abbott tem vindo a enviar autocarros com imigrantes para estados de maioria do Partido Democrata, como forma de protesto contra a política de imigração da Administração Biden. Neste caso, segundo as organizações de defesa dos direitos humanos, a situação é particularmente cruel tendo em conta as temperaturas negativas que se fazem sentir na região do Midwest e na costa Leste dos EUA.

Os imigrantes, usados como objectos de luta política pelo Partido Republicano contra o Partido Democrata, tinham à sua espera, na capital norte-americana, organizações sociais que lhes deram roupa, alimento e abrigo.

Abbott, que se referiu ao Natal, no Twitter, como a época "em que a promessa esperançosa do nascimento do nosso Salvador traz conforto e alegria", manteve a sua política de protesto contra a Administração Biden usando as pessoas que chegam ao país em busca de novas oportunidades.

A atitude de Abbott vai ao encontro de outros dos seus pares republicanos, que conseguiram adiar, nos tribunais, a suspensão da lei federal que permite expulsar, sem quaisquer trâmites processuais, as pessoas que atravessam a fronteira do México de forma ilegal — uma lei invocada pela Administração Trump, em 2017, que tinha sido suspensa por um tribunal a partir do dia 22 de Dezembro, antes de essa decisão ter sido revertida pela maioria conservadora do Supremo Tribunal dos EUA.

Tudo isto acontece numa altura em que milhares de pessoas cruzam a fronteira no México para se concentrarem em El Paso, no Texas, onde são obrigadas a dormir ao relento apesar das baixas temperaturas.