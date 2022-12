Cerca de dez pessoas soterradas por avalanche na Áustria

Cerca de 10 pessoas ficaram este domingo soterradas devido a uma avalanche em Trittkopf, na área de esqui de Lech, no estado de Vorarlberg, o mais ocidental da Áustria, informou a Agência de Imprensa Austríaca (APA). Uma das pessoas já terá sido resgatada.

A avalanche ocorreu por volta das 15h locais (14h em Lisboa), disse a APA, acrescentando que vários helicópteros e equipas de busca e salvamento foram destacados para o local pouco depois. As aeronaves foram forçadas a abandonar as buscas ao cair da noite.

"Estamos a fazer tudo o que podemos para salvar" as vítimas, reagiu o município de Lech, citado pela APA.

Segundo os serviços meteorológicos austríacos, estava em vigor um aviso de perigo generalizado de avalanches em Vorarlberg, devido ao vento e à neve fresca.

De acordo com o jornal austríaco Kronen Zeitung, estão no local cerca de 200 pessoas envolvidas no resgate, com cães a auxiliar as buscas. O adiantado da hora exige que as equipas recorram a lanternas para prosseguirem com as operações no escuro.